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  4. «Мы не были такими настойчивыми». Леау – о поражении Фейенорду в ЛЧ
Лига чемпионов
13 февраля 2025, 05:35 |
17
0

«Мы не были такими настойчивыми». Леау – о поражении Фейенорду в ЛЧ

Игрок «Милана» ждет ответный матч

13 февраля 2025, 05:35 |
17
0
«Мы не были такими настойчивыми». Леау – о поражении Фейенорду в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Вингер «Милана» Рафаэль Леау подвел итоги первой встречи с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Итальянский коллектив из-за ошибки вратаря уступил в матче (0:1).

«Мы не были такими настойчивыми, как они. Также мы не играли по своим правильным стандартам. У меня был шанс в первом тайме забить мяч, и я должен был сыграть лучше. Теперь мы отправимся домой, отдохнем и посмотрим, где можно улучшить игру.

Болельщики помогли им сегодня добыть победу. Теперь им придется сыграть на «Сан-Сиро» перед нашими болельщиками. Нам нужен правильный настрой в ответном матче», – сказал Леау.

Второй матч запланирован на 18 февраля, начало в 19:45 по Киеву.

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Рафаэл Леау Милан Фейеноорд Фейенорд - Милан Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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