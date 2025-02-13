«Мы не были такими настойчивыми». Леау – о поражении Фейенорду в ЛЧ

Вингер «Милана» Рафаэль Леау подвел итоги первой встречи с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Итальянский коллектив из-за ошибки вратаря уступил в матче (0:1).

«Мы не были такими настойчивыми, как они. Также мы не играли по своим правильным стандартам. У меня был шанс в первом тайме забить мяч, и я должен был сыграть лучше. Теперь мы отправимся домой, отдохнем и посмотрим, где можно улучшить игру.

Болельщики помогли им сегодня добыть победу. Теперь им придется сыграть на «Сан-Сиро» перед нашими болельщиками. Нам нужен правильный настрой в ответном матче», – сказал Леау.

Второй матч запланирован на 18 февраля, начало в 19:45 по Киеву.