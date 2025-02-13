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Англия
13 февраля 2025, 04:41 | Обновлено 13 февраля 2025, 05:07
782
0

Один из лучших в клубе. Известная оценка Миколенко за матч против Ливерпуля

Украинец получил оценку 7.0

13 февраля 2025, 04:41 | Обновлено 13 февраля 2025, 05:07
782
0
Один из лучших в клубе. Известная оценка Миколенко за матч против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 февраля, прошел поединок между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в рамках перенесенного 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Команды продемонстрировали результативный футбол, однако победителя коллективы выявить не смогли – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграв от первой до последней секунды матча, получив от статистического портала WhoScored одну из лучших оценок в команде – 7.0.

Лучшим игроком матча портал выбрал вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отличившегося голом и ассистом. За свою игру египтянин получил 8,3 балла. В свою очередь, худшим футболистом поединка эксперты определили Кертиса Джонса, поскольку игрок получил красную карточку (4.8).

Оценка матча «Эвертон» – «Ливерпуль» от WhoScored

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Ливерпуль WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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