Один из лучших в клубе. Известная оценка Миколенко за матч против Ливерпуля

Во вторник, 12 февраля, прошел поединок между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в рамках перенесенного 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Команды продемонстрировали результативный футбол, однако победителя коллективы выявить не смогли – 2:2.

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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграв от первой до последней секунды матча, получив от статистического портала WhoScored одну из лучших оценок в команде – 7.0.

Лучшим игроком матча портал выбрал вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отличившегося голом и ассистом. За свою игру египтянин получил 8,3 балла. В свою очередь, худшим футболистом поединка эксперты определили Кертиса Джонса, поскольку игрок получил красную карточку (4.8).

Оценка матча «Эвертон» – «Ливерпуль» от WhoScored