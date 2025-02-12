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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 20:54 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:08
355
0

Важная игра для Трубина в ЛЧ. Стартовые составы на матч Монако – Бенфика

Анатолий выйдет с первых минут на первый матч 1/16 финала, который начнется в 22:00

12 февраля 2025, 20:54 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:08
355
0
Важная игра для Трубина в ЛЧ. Стартовые составы на матч Монако – Бенфика
ФК Бенфика

12 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако (Франция) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе. А во французском коллективе с первых минут появится россиянин Александр Головин.

Монако и Бенфика играли между собой в 5-м туре основного этапа этого розыгрыша еврокубка. Тогда португальский клуб победил 3:2, а Анатолий перед стартом матча не пожал руку представителю страны 404.

Стартовые составы на матч Монако – Бенфика:

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стартовые составы Бенфика Монако Лига чемпионов Анатолий Трубин Александр Головин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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