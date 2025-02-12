Важная игра для Трубина в ЛЧ. Стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Анатолий выйдет с первых минут на первый матч 1/16 финала, который начнется в 22:00
12 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако (Франция) и Бенфика (Португалия).
Поединок пройдет на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе. А во французском коллективе с первых минут появится россиянин Александр Головин.
Монако и Бенфика играли между собой в 5-м туре основного этапа этого розыгрыша еврокубка. Тогда португальский клуб победил 3:2, а Анатолий перед стартом матча не пожал руку представителю страны 404.
Стартовые составы на матч Монако – Бенфика:
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