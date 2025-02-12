«Ты – молодец». Известный экс-игрок поддержал Трубина в скандале с фанатами

Бывший футболист сборной Португалии Руи Агуаш обратился к украинскому вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину после свиста в его адрес со стороны фанатов команды.

«Дорогой Трубин. У тебя есть независимость, опыт и индивидуальность, чтобы принимать решения в соответствии с игровыми моментами и инструкциями, полученными от тренеров. Ты понимаешь, что некоторые люди на трибунах, которые никогда не играли, стремятся как можно быстрее начать матч, даже если момент требует обратного.

Но время от времени стоит вспоминать, что в футбол играют не только ногами ... Если бы ты должен был выбрать между самым популярным решением и тем, что тебе говорит собственный разум, чтобы ты сделал? Очевидно, что последний вариант является более вероятным, особенно когда речь идет о профессиональном спорте. Ты - молодец», - написал бывший футболист в колонке для A Bola.

Агуаш выступал за «Бенфику», «Порту» и другие клубы. На его счету 31 матч и 10 голов в составе сборной Португалии. Он является участником чемпионата мира 1986 года.

Ранее в «Бенфике» отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным.