«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Бруну Лаже прокомментировал недовольство фанатов украинским вратарем
Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал свист фанатов в адрес украинского вратаря Анатолия Трубина во время матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе».
«Я считаю, что иногда мы хотим видеть быстрый переход в атаку. Но на тот момент матч проходил в таком русле, что нам нужно было действовать синхронно и компактно. Команда знала, как это делать, и это было видно, когда счет стал 3:2.
Важно понять тот момент игры. Матч уже завершался. Что является принципиальным в такой момент? Игроки должны занять свои позиции, и только тогда мы должны начинать игру», – цитирует Лаже Glorioso1904.
Сообщалось, что Трубин отреагировал на победу над «Морейренсе».
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