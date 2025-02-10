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  4. «Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Португалия
10 февраля 2025, 01:45 |
501
0

«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным

Бруну Лаже прокомментировал недовольство фанатов украинским вратарем

10 февраля 2025, 01:45 |
501
0
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал свист фанатов в адрес украинского вратаря Анатолия Трубина во время матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе».

«Я считаю, что иногда мы хотим видеть быстрый переход в атаку. Но на тот момент матч проходил в таком русле, что нам нужно было действовать синхронно и компактно. Команда знала, как это делать, и это было видно, когда счет стал 3:2.

Важно понять тот момент игры. Матч уже завершался. Что является принципиальным в такой момент? Игроки должны занять свои позиции, и только тогда мы должны начинать игру», – цитирует Лаже Glorioso1904.

Сообщалось, что Трубин отреагировал на победу над «Морейренсе».

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Морейренсе Анатолий Трубин болельщики Бруну Лаже
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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