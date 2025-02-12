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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 14:25 | Обновлено 12 февраля 2025, 14:31
462
0

Хацкевич рассказал, как изменилось Динамо в конце 90-х после потери лидеров

Лидеров команды заменить было очень трудно

12 февраля 2025, 14:25 | Обновлено 12 февраля 2025, 14:31
462
0
Хацкевич рассказал, как изменилось Динамо в конце 90-х после потери лидеров
Униан. Александр Хацкевич в матче Лиги чемпионов против Русенборга

В конце 1990-х команда, которая в 1999-м году остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов, потеряла Андрея Шевченко, Олега Лужного, а затем и Сергея Реброва и Каху Каладзе.

«Все понимали, что такой команды уже не будет. Ушли люди, которых заменить очень сложно. Вот сейчас любят говорить, что наши команды плохо играют в еврокубках, потому что уровень внутреннего чемпионата низкий. Вы думаете, в 90-х он был выше? Нет, выше был индивидуальный уровень и интеллект футболистов «Динамо». Да, Лобановский первый понимал, что такой команды уже не будет, что заменить этих футболистов тяжело. Мы все видели, что новички ниже уровнем. Максу Шацких было тяжело, его все сравнивали с Шевой. Но длинная дистанция показала, что именно Макс стал лучшим в истории украинских чемпионатов бомбардиром. У Шацких было отличное понимание с Белькевичем. Макс – один из немногих, кто смог стать достойной заменой лидерам. Но ушел не только Шева.

Общий уровень команды, уровень исполнительского мастерства упал. Но оставался дух. Поскольку когда мы приходили в «Динамо», были Лужный и Шматоваленко, им передавали эти традиции Демьяненко, Чанов и Яковенко. В начале 2000-х старожилами уже стали мы. Но изменялись ценности, появились полноценные легионеры. Ибо как ни крутите, но нас всех, даже тех, кто родился не в Украине, еще воспитала советская система. А Ласло Боднар, Горан Гавранчич, Георги Пеев, Йерко Леко, Флорин Чернат – люди с другим менталитетом, говорящие на другом языке. Все они были амбициозны, но амбиции должны быть подкреплены. Да, все вышеперечисленные – неплохие футболисты, но это нужно доказывать на поле.

Знаете, почему Лобановский однажды не справился с Гавранчичем? Он перевел его в «Динамо-2». Агент Горана набрал Игоря Суркиса. «У нас в контракте никакого «Динамо-2» нет, – говорит. – Вы его не можете отправить туда». Это меня можно отправить, Витю Леоненко, любого из местных, кто плохо сыграл, нарушил дисциплину и т.д. А с легионерами это уже не проходило. И нам ещеповезло, а до нас ребят вообще в армию отправляли. Вот это рычаги были! Без них Лобановский уже не мог управлять командой так, как раньше», – рассказал Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Андрей Шевченко Олег Лужный Сергей Ребров Каха Каладзе
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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