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  4. Костюк прокомментировала победу над Гауфф на супертурнире в Дохе
WTA
11 февраля 2025, 16:41 |
886
0

Костюк прокомментировала победу над Гауфф на супертурнире в Дохе

11 февраля Марта выбила третью ракетку мира из тысячника в Катаре

11 февраля 2025, 16:41 |
886
0
Костюк прокомментировала победу над Гауфф на супертурнире в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Коко Гауфф в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе:

«В первую очередь я хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Мне очень приятно видеть почти полный центральный корт. Не часто такое случается, к сожалению, но я рада, что ситуация меняется. Так что я очень благодарна, что вы пришли.

Коко – невероятный боец, у нас всегда получаются зрелищные матчи. Если вы не видели наш матч на турнире в Штутгарте, то зайдите на YouTube и посмотрите (смеется). Это точно был замечательный поединок.

Сегодня я просто пыталась придерживаться того, что я должна была делать. Я очень счастлива, что все решилось в 2 сетах. И я очень счастлива, что прошла в 3 круг.

Если вспомнить Штутгарт, и то, что там я обыграла 3 теннисисток из топ-10? Да, но чтобы получить первую победу мне сначала пришлось проиграть 14 таких матчей. Поэтому, я думаю, все дело в самоотверженности и желании продолжать двигаться дальше. Именно благодаря этому я сегодня здесь. Я уверена, что скоро статистика в этих встречах сравняется, у меня будет 14 побед или 15, сколько там я уже проиграла... Но, да, сейчас это приятное ощущение (смеется)».

В 3-м раунде Марта сыграет против победительницы противостояния Магда Линетт – Магдалена Френх.

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Марта Костюк – Коко Гауфф. Невероятная победа в Дохе. Видеообзор матча
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк Коко Гауфф WTA Доха
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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