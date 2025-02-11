Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Узген из Кыргызстана.

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Товарищеский матч запланирован на 11 февраля в 15:00 в Турции.

Черноморец – Узген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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