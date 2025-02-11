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Товарищеские матчи
Черноморец
11.02.2025 15:00 – 45+ 0 : 1
Узген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 15:02
156
0

Черноморец – Узген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

11 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 15:02
156
0
Черноморец – Узген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Узген из Кыргызстана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 11 февраля в 15:00 в Турции.

Черноморец – Узген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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