11.02.2025 15:00 – 45’+ 0 : 1
Украина. Премьер лига11 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 15:02
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Черноморец – Узген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
11 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 15:02
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Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб Узген из Кыргызстана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 11 февраля в 15:00 в Турции.
Черноморец – Узген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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