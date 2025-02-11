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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 17:36 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:55
363
1

Получили четыре мяча. Черноморец проиграл представителю Кыргызстана

Матч с ФК «Узген» закончился для одесского клуба крупным поражением

11 февраля 2025, 17:36 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:55
363
1
Получили четыре мяча. Черноморец проиграл представителю Кыргызстана
ФК Черноморец

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда Александра Бабича провела очередной контрольный матч. Соперником «Черноморца» стал ФК «Узген» (Кыргызстан). Этот спарринг ранее не планировался.

ФК «Узген» – одна из четырех команд, которые в этом году пополнили высший дивизион чемпионата Кыргызстана. В январе в «Узген» перешел украинец Иван Зотько, который ранее выступал за харьковский «Металлист», «Олимпик» (Донецк) и криворожский «Кривбасс».

Матч сложился для «Черноморца» неудачно. На четыре мяча в свои ворота «моряки» ответили только голом Алексея Хобленко.

Товарищеский матч. 11 февраля. Турция

Черноморец (Украина) – Узген (Кыргызстан) – 1:4

Голы: Хобленко, 67 – Сохибов, Сарикбаев, Іскандарбеков, игрок на просмотре.

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Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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Комментарии 1
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T-800
вот это издевательство над Одессой ... руководство Валенсии нервно закурила в сторонке ...
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