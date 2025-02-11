Получили четыре мяча. Черноморец проиграл представителю Кыргызстана

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда Александра Бабича провела очередной контрольный матч. Соперником «Черноморца» стал ФК «Узген» (Кыргызстан). Этот спарринг ранее не планировался.

ФК «Узген» – одна из четырех команд, которые в этом году пополнили высший дивизион чемпионата Кыргызстана. В январе в «Узген» перешел украинец Иван Зотько, который ранее выступал за харьковский «Металлист», «Олимпик» (Донецк) и криворожский «Кривбасс».

Матч сложился для «Черноморца» неудачно. На четыре мяча в свои ворота «моряки» ответили только голом Алексея Хобленко.

Товарищеский матч. 11 февраля. Турция

Черноморец (Украина) – Узген (Кыргызстан) – 1:4

Голы: Хобленко, 67 – Сохибов, Сарикбаев, Іскандарбеков, игрок на просмотре.