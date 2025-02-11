Верес проводит спарринг с клубом Чиксереда. Стартовые составы
Ровенский клуб играет с представителем Румынии
«Верес» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Олега Шандрука проводит спарринг с румынским клубом «Чиксереда».
«Чиксереда» выступает в румынской Лиге 2, аналоге украинской Первой лиги. Команда в 16 матчах заработала 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение). После первой части сезона «Чиксереда» лидирует в турнирной таблице.
Предыдущие два матча на сборах «Верес» проиграл. Команда Олега Шандрука уступила «Шкупи» из Северной Македонии (2:4) и норвежскому клубу «Хам-Кам» (1:2).
Ранее сообщалось, что «Александрия» заинтересована в трансфере форварда «Вереса».
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