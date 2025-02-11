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Верес
11.02.2025 14:30 – 57 1 : 2
Чиксереда
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 14:13 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:32
263
0

Верес проводит спарринг с клубом Чиксереда. Стартовые составы

Ровенский клуб играет с представителем Румынии

11 февраля 2025, 14:13 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:32
263
0
Верес проводит спарринг с клубом Чиксереда. Стартовые составы
НК Верес

«Верес» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Олега Шандрука проводит спарринг с румынским клубом «Чиксереда».

«Чиксереда» выступает в румынской Лиге 2, аналоге украинской Первой лиги. Команда в 16 матчах заработала 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение). После первой части сезона «Чиксереда» лидирует в турнирной таблице.

Предыдущие два матча на сборах «Верес» проиграл. Команда Олега Шандрука уступила «Шкупи» из Северной Македонии (2:4) и норвежскому клубу «Хам-Кам» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Александрия» заинтересована в трансфере форварда «Вереса».

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Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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