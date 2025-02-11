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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:47
89
0

Боевая ничья. Верес провел контрольный матч с румынским клубом

Ровенский клуб сыграл спарринг с клубом «Чиксереда»

11 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:47
89
0
Боевая ничья. Верес провел контрольный матч с румынским клубом
НК Верес

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Олега Шандрука провели спарринг с румынским клубом «Чиксереда».

«Чиксереда» выступает в румынской Лиге 2, аналоге украинской Первой лиги. Команда в 16 матчах заработала 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение). После первой части сезона «Чиксереда» лидирует в турнирной таблице.

«Верес» открыл счет на 16 минуте матча. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре. «Чиксереда» еще до перерыва не только отыгралась, но и вышла вперед. Во втором тайме гол Владислава Шарая спас «Верес» от третьего поражения подряд.

Товарищеский матч. 11 февраля. Турция

Верес (Ровно, Украина) – Чиксереда (Меркуря-Чук, Румыния) – 2:2

Голы: игрок на просмотре, 15, Шарай, 79 – Эперьеш, 34, Палмеш, 42

Верес: Кожухарь, Протасевич (Куция, 46), Чечер (Гончаренко, 46), Козубенко (Вовченко, 46), Смеян (Шевченко, 46), Баран (Харатин, 46), Клец (Кучеров, 46), Луан (Дахновский, 46), Годя (Степанюк, 46), игрок на просмотре (Шарай, 46), игрок на просмотре (Гайдучик, 46).

Чиксереда: Симон, Гегедеш, Келемен, Палмеш, Андрезли, Беде, Верес, Блой, Сеара, Джебари, Эперьеш.

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Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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