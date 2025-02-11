Гаэль МОНФИС: «Травма может означать мгновенное завершение карьеры»
Французский теннисист прокомментировал снятие с турнира АТР 250 в Марселе
Известный французский теннисист Гаэль Монфис не сыграет на турнире АТР 250 в Марселе, который проходит на этой неделе. Изначально муж Элины Свитолиной был заявлен на эти соревнования, но решил сняться.
Гаэль прокомментировал свое решение отказаться от участия на домашних соревнованиях:
«В моем возрасте серьезная травма может означать мгновенное завершение карьеры. К сожалению, я вынужден пропустить этот турнир. В ближайшие дни я отправлюсь в Доху, чтобы понять, успею ли восстановиться до начала того соревнования», – сказал француз.
Монфис сейчас занимает 33-е место в рейтинге АТР. 2025 год он начал с трофея на турнире АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия), после чего добрался до 1/8 финала Australian Open. В 4-м раунде мейджора француз отказался продолжать борьбу в матче против Бена Шелтона после трех тай-брейков из-за травмы правого квадрицепса.
Пятисотник в Дохе пройдет с 17 по 23 февраля после завершения женского тысячника, на котором играет Элина. 10 февраля украинка сумела одолеть Маркету Вондроушову и выйти в 1/16 финала.
🎙️ « À mon âge, une grosse blessure, c’est fin de carrière (…) J’ai une petite déchirure à la cuisse, donc je ne peux toujours pas jouer. J’irai à Doha pour voir si je peux reprendre »— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 9, 2025
Gael Monfils explique ses récents forfaits et espère faire son retour rapidement. 🇫🇷 pic.twitter.com/M8Gg62c9SK
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