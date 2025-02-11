Гаэль МОНФИС: «Травма может означать мгновенное завершение карьеры»

Известный французский теннисист Гаэль Монфис не сыграет на турнире АТР 250 в Марселе, который проходит на этой неделе. Изначально муж Элины Свитолиной был заявлен на эти соревнования, но решил сняться.

Гаэль прокомментировал свое решение отказаться от участия на домашних соревнованиях:

«В моем возрасте серьезная травма может означать мгновенное завершение карьеры. К сожалению, я вынужден пропустить этот турнир. В ближайшие дни я отправлюсь в Доху, чтобы понять, успею ли восстановиться до начала того соревнования», – сказал француз.

Монфис сейчас занимает 33-е место в рейтинге АТР. 2025 год он начал с трофея на турнире АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия), после чего добрался до 1/8 финала Australian Open. В 4-м раунде мейджора француз отказался продолжать борьбу в матче против Бена Шелтона после трех тай-брейков из-за травмы правого квадрицепса.

Пятисотник в Дохе пройдет с 17 по 23 февраля после завершения женского тысячника, на котором играет Элина. 10 февраля украинка сумела одолеть Маркету Вондроушову и выйти в 1/16 финала.