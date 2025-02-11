Сравняли счет на 90+4 мин. Осасуна вырвала ничью в матче с Мальоркой

В матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью со счетом 1:1.

У хозяев поля Ведат Мурики открыл счет с пенальти. Гости ответили точным ударом Флавьена Бойомо на 90+4-й минуте.

«Осасуна» и «Мальока» набрали по 31 очку и расположились на 9-м и 10-м позициях в Ла Лиге.

Ла Лига. 23-й тур. 10 февраля

Мальорка – Осасуна – 1:1

Голы: Мурики, 81 (пен) – Бойомо, 90+4

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