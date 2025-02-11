Испания11 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:44
26
0
Сравняли счет на 90+4 мин. Осасуна вырвала ничью в матче с Мальоркой
Ведат Мурики открыл счет с пенальти, на что у гостей ответил Флавьен Бойомо
11 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:44
26
0
В матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью со счетом 1:1.
У хозяев поля Ведат Мурики открыл счет с пенальти. Гости ответили точным ударом Флавьена Бойомо на 90+4-й минуте.
«Осасуна» и «Мальока» набрали по 31 очку и расположились на 9-м и 10-м позициях в Ла Лиге.
Ла Лига. 23-й тур. 10 февраля
Мальорка – Осасуна – 1:1
Голы: Мурики, 81 (пен) – Бойомо, 90+4
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2025, 17:52 43
Команда Шовковского на сборах в Турции не ощутила конкуренции соперников из второго дивизиона Дании
Теннис | 10 февраля 2025, 19:05 20
Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре
Футбол | 11.02.2025, 00:59
Футбол | 10.02.2025, 01:45
Футбол | 10.02.2025, 11:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2025, 14:08 6
09.02.2025, 01:34 12
09.02.2025, 08:49
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
09.02.2025, 19:51 29
09.02.2025, 09:37 9
09.02.2025, 17:01