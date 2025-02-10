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Чемпионат Испании
Мальорка
10.02.2025 22:00 - : -
Осасуна
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Испания
10 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 10 февраля 2025, 03:17
33
0

Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 февраля в 22:00 по Киеву

10 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 10 февраля 2025, 03:17
33
0
Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля на «Визит Мальорка» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Мальорка» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мальорка

Команда при предыдущем наставнике, Хавьере Агирре, смогла избавиться от клейма футбольного лифта. Она сумела сначала избежать вылета в 2022-м году, хотя мексиканец возглавил аутсайдера в концовке, практически в безнадежной ситуации. Потом бермельонес поднялись в середину таблицы. Да, в темпораде 2023/2024 они просели, но, во-первых, все равно удержались на комфортной дистанции от опасной зоны, во-вторых, в кубке получилось дойти до финала. Летом опытный наставник уехал на родину. Но пришел не менее интересный специалист, Аррасата, что проявил себя в Осасуне. С ним представители популярного острова ведут борьбу за возвращение в еврокубки. Но если в прошлом календарном году многое получалось, то 2025-й начался с ряда поражений. Сначала клуб вылетел из кубка, уступив скромной Понтеведре, потом был разгром от мадридского Реала, в рамках Суперкубка. Не набирали очки и в Примере, ни с Вильярреалом, ни с Бетисом. Так что 0:2 с Атлетико в прошлом туре не удивили.

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Осасуна

Клуб как раз с Аррасате выдал отличный отрезок в своей истории, от выхода из Сегунды и до завоевания в сезоне 2022/2023 седьмого места в Ла Лиге при финале Копы дель Рей. Но после этого был спад в следующей темпораде, с провалом в квалификации в Лиге конференций, и откатом на скромную одиннадцатую позицию в чемпионате. Довольно логично летом сменили наставника. У Висенте Морено получилось неплохо стартовать, да и сейчас есть успехи. Именно этот клуб выбил Атлетик, обладателя трофея, из кубка. Потом там с Реалом Сосьедад уступили 0:2. Но до этого с ним же играли в Ла Лиге, и выигрывали на выезде.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне бермельонес набрали четыре очка из шести возможных. Но в августе красные за счет единственного года Гарсии обыграли своего бывшего наставника.

Прогноз

Букмекерские конторы все равно верят больше в хозяев поля и их успех. Но они в кризисе, и такому сопернику памплонцы не проиграют (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
10 февраля 2025 -
22:00
Осасуна
Осасуна не проиграет 1.88 Сделать ставку
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Мальорка Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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