Игрок лондонского «Челси» Джейдон Санчо в социальной сети Instagram отреагировал на дебютный матч бывшего партнера Маркуса Рэшфорда за «Астон Виллу».

Решфорд вышел на 66-й минуте матча против «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии. Вингер не отметился результативными действиями, однако команда одержала победу – 2:1.

«Свобода», – написал коротко Санчо под новой публикацией Рэшфорда.

Напомним, что Маркус покинул зимой «Манчестер Юнайтед» и присоединился к «львам» на правах аренды, которая продлится до конца текущего сезона с опцией выкупа контракта в размере 40 миллионов евро.

«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу