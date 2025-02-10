«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу
Джейдон Санчо поддержал Маркуса
Игрок лондонского «Челси» Джейдон Санчо в социальной сети Instagram отреагировал на дебютный матч бывшего партнера Маркуса Рэшфорда за «Астон Виллу».
Решфорд вышел на 66-й минуте матча против «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии. Вингер не отметился результативными действиями, однако команда одержала победу – 2:1.
«Свобода», – написал коротко Санчо под новой публикацией Рэшфорда.
Напомним, что Маркус покинул зимой «Манчестер Юнайтед» и присоединился к «львам» на правах аренды, которая продлится до конца текущего сезона с опцией выкупа контракта в размере 40 миллионов евро.
«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу
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