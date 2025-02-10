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  4. «Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу
Англия
10 февраля 2025, 13:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:05
861
0

«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу

Джейдон Санчо поддержал Маркуса

10 февраля 2025, 13:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:05
861
0
«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Игрок лондонского «Челси» Джейдон Санчо в социальной сети Instagram отреагировал на дебютный матч бывшего партнера Маркуса Рэшфорда за «Астон Виллу».

Решфорд вышел на 66-й минуте матча против «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии. Вингер не отметился результативными действиями, однако команда одержала победу – 2:1.

«Свобода», – написал коротко Санчо под новой публикацией Рэшфорда.

Напомним, что Маркус покинул зимой «Манчестер Юнайтед» и присоединился к «львам» на правах аренды, которая продлится до конца текущего сезона с опцией выкупа контракта в размере 40 миллионов евро.

«Свобода». Вингер Челси отреагировал на дебют Рэшфорда за Астон Виллу

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Маркус Рэшфорд Астон Вилла Джейдон Санчо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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