«Это печально». Легенда Ман Юнайтед высказался об уходе Рэшфорда

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал уход Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу» в последние дни зимнего трансферного окна.

Бывший футболист считает, что англичанин не нашел общего языка с тренером.

«Если Рэшфорд потерял голод в «Манчестер Юнайтед» – как он вернет его в «Астон Вилле»? Однажды потеряв голод, его трудно вернуть. Это печально, но это было заметно в течение последних лет, особенно с приходом нового менеджера. Понятно, что они не нашли общий язык.

Менеджер не получил никакой реакции от Маркуса. Для меня странным было то, что я думал, когда Маркус собирался покинуть «Манчестер Юнайтед», он собирался поехать за границу и попробовать что-то новое. Новое приключение для него, другая лига, другой вызов. Переход в «Астон Виллу» меня немного удивил. Я знаю, что «Астон Вилла» хорошо развивается, но нельзя сравнивать ее с «Манчестер Юнайтед», – сказал Кин.

Напомним, что Маркус присоединился к «львав» на правах аренды с опцией выкупа в размере 40 миллионов евро.