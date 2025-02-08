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Англия
08 февраля 2025, 22:16 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:32
291
0

«Это печально». Легенда Ман Юнайтед высказался об уходе Рэшфорда

Рой Кин поделился мыслями

08 февраля 2025, 22:16 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:32
291
0
«Это печально». Легенда Ман Юнайтед высказался об уходе Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал уход Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу» в последние дни зимнего трансферного окна.

Бывший футболист считает, что англичанин не нашел общего языка с тренером.

«Если Рэшфорд потерял голод в «Манчестер Юнайтед» – как он вернет его в «Астон Вилле»? Однажды потеряв голод, его трудно вернуть. Это печально, но это было заметно в течение последних лет, особенно с приходом нового менеджера. Понятно, что они не нашли общий язык.

Менеджер не получил никакой реакции от Маркуса. Для меня странным было то, что я думал, когда Маркус собирался покинуть «Манчестер Юнайтед», он собирался поехать за границу и попробовать что-то новое. Новое приключение для него, другая лига, другой вызов. Переход в «Астон Виллу» меня немного удивил. Я знаю, что «Астон Вилла» хорошо развивается, но нельзя сравнивать ее с «Манчестер Юнайтед», – сказал Кин.

Напомним, что Маркус присоединился к «львав» на правах аренды с опцией выкупа в размере 40 миллионов евро.

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Маркус Рэшфорд Рой Кин чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла
Андрей Витренко Источник: Goal.com
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