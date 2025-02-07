Унаи Эмери: «Неважно, что у Рэшфорда было в Манчестер Юнайтед»
В «Астон Вилле» довольны, что подписали новичка
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о работе с Маркусом Рэшфордом после его присоединения к команде.
«Я очень доволен тем, как мы провели трансферное окно. Мы подписали хороших футболистов, и Рэшфорд не является исключением. Я имел с ним разговор - это была обычная беседа между игроком и тренером.
Единственное, чего я от него хочу, - это лучший футбол. Он тот футболист, который должен нам помочь. Его опыт и потенциал остаются большим ресурсом, который еще можно раскрыть.
Меня не интересует, что было у него в «Манчестер Юнайтед». Я рад, что он теперь с нами.
Я счастлив, что он работает вместе с нами. Моя задача - помочь ему вернуть лучшую форму», - прокомментировал Эмери.
Ранее Рубен Аморим заявил, что Маркус Рэшфорд не понимал его стиля игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб собирается сделать второе предложение с улучшенными условиями
Арройо подписал контракт с клубом