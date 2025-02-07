Унаи Эмери: «Неважно, что у Рэшфорда было в Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о работе с Маркусом Рэшфордом после его присоединения к команде.

«Я очень доволен тем, как мы провели трансферное окно. Мы подписали хороших футболистов, и Рэшфорд не является исключением. Я имел с ним разговор - это была обычная беседа между игроком и тренером.

Единственное, чего я от него хочу, - это лучший футбол. Он тот футболист, который должен нам помочь. Его опыт и потенциал остаются большим ресурсом, который еще можно раскрыть.

Меня не интересует, что было у него в «Манчестер Юнайтед». Я рад, что он теперь с нами.

Я счастлив, что он работает вместе с нами. Моя задача - помочь ему вернуть лучшую форму», - прокомментировал Эмери.

Ранее Рубен Аморим заявил, что Маркус Рэшфорд не понимал его стиля игры.