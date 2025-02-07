Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он не хотел играть в футбол, который я вижу». Аморим – об аренде Рэшфорда
Англия
07 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:57
432
1

«Он не хотел играть в футбол, который я вижу». Аморим – об аренде Рэшфорда

Футболист и тренер сразу же не нашли общего языка

07 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:57
432
1
«Он не хотел играть в футбол, который я вижу». Аморим – об аренде Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд перешел в «Астон Виллу» на правах аренды.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал решение отпустить игрока в клуб-конкурента.

«Так случается. Мне не удалось заставить Маркуса увидеть футбол так, как я его вижу. Также на тренировках он не работал так, как я этого требовал.

Иногда игрок действительно очень хорошо выступает лишь при одном тренере, а при другом – нет. Думаю, что аренда пойдет ему на пользу. Я желаю ему всего наилучшего. С таким тренером, как Унаи Эмери, у него есть будущее, но ему нужно найти с ним общий язык.

Но такие ситуации в команде нормальные. Это случается со многими тренерами и игроками. В «Манчестер Юнайтед» важно, что я говорю, а затем принимаю решение», – отметил Аморим.

По теме:
Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы Маркус Рэшфорд аренда игрока
Александр Сильченко Источник: ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
Футбол | 07 февраля 2025, 01:05 0
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана

Аль-Шабаб одержал победу над Аль-Халиджем со счетом 5:1 в матче 19-го тура

Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Футбол | 07 февраля 2025, 17:12 23
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках

Очень долгий путь до основного этапа Лиги чемпионов

€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 06.02.2025, 20:49
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Футбол | 07.02.2025, 07:48
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
«Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину
Футбол | 07.02.2025, 18:24
«Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину
«Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З точки зору Аморіма все логічно. Не хочеш виконувати мої вимоги - йди геть. Щоправда футбол Аморіма щось не дуже МЮ допомагає
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
06.02.2025, 08:25 7
Бокс
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 7
Футбол
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 17
Бокс
Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
05.02.2025, 16:53 3
Футбол
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
05.02.2025, 22:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем