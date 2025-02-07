«Он не хотел играть в футбол, который я вижу». Аморим – об аренде Рэшфорда

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд перешел в «Астон Виллу» на правах аренды.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал решение отпустить игрока в клуб-конкурента.

«Так случается. Мне не удалось заставить Маркуса увидеть футбол так, как я его вижу. Также на тренировках он не работал так, как я этого требовал.

Иногда игрок действительно очень хорошо выступает лишь при одном тренере, а при другом – нет. Думаю, что аренда пойдет ему на пользу. Я желаю ему всего наилучшего. С таким тренером, как Унаи Эмери, у него есть будущее, но ему нужно найти с ним общий язык.

Но такие ситуации в команде нормальные. Это случается со многими тренерами и игроками. В «Манчестер Юнайтед» важно, что я говорю, а затем принимаю решение», – отметил Аморим.