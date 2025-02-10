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Товарищеские матчи
Левый Берег
10.02.2025 15:00 - : -
Кызылкум
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 13:12 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:20
27
0

Левый Берег – Кызылкум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

10 февраля 2025, 13:12 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:20
27
0
Левый Берег – Кызылкум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Кызылкум» из Узбекистана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 10 февраля в 15:00 в турецком Белеке.

Левый Берег – Кызылкум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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