10.02.2025 15:00 - : -
Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 13:12 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:20
27
0
Левый Берег – Кызылкум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
10 февраля 2025, 13:12 | Обновлено 10 февраля 2025, 13:20
27
0
Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Кызылкум» из Узбекистана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 10 февраля в 15:00 в турецком Белеке.
Левый Берег – Кызылкум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 февраля 2025, 07:50 5
Александр может потерять еще один чемпионский пояс
Футбол | 10 февраля 2025, 11:59 2
Валерий Василенко провожает на футбольную пенсию Марсело
Бокс | 10.02.2025, 08:44
Футбол | 09.02.2025, 20:53
Футбол | 10.02.2025, 11:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2025, 14:08 6
09.02.2025, 13:38 3
09.02.2025, 08:32 15
09.02.2025, 09:08 4
08.02.2025, 09:37 3
09.02.2025, 02:55 3
09.02.2025, 01:27 2
08.02.2025, 18:58 24