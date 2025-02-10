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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 17:24 |
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Спаслись в конце матча. Левый Берег добыл ничью в поединке с Кызылкумом

Представитель УПЛ сыграл с узбекистанским клубом

10 февраля 2025, 17:24 |
190
0
Спаслись в конце матча. Левый Берег добыл ничью в поединке с Кызылкумом
ФК Левый Берег

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой очередной контрольный матч подопечные Виталия Первака провели с клубом «Кызылкум» из Узбекистана.

Клуб из Навои выступает в Суперлиге с 2000 года. Самым высоким достижением клуба является пятое место в сезоне-2022 под руководством Николая Лазаревича. Сербский тренер с нового года снова работает с командой (сменил Жамшида Саидова). В прошлом сезоне «Кызылкум» сумел избежать стыков, финишировав на спасительной, 11-й строчке с отрывом в два очка от ташкентского «Олимпика». В начале 2000-х «Кызылкум» тренировал первый чемпион Украины в составе «Таврии» Сергей Шевченко.

«Левый Берег» пропустил на 16-й минуте. Команде Виталия Первака удалось избежать поражения. Счет на 82-й минуте сравнял игрок, находящийся в киевском клубе на просмотре.

Товарищеский матч. 10 февраля. Турция

«Кызылкум» – «Левый Берег» – 1:1

Голы: гол (16) - ИНП (82)

Состав «Левого Берега» (1-й тайм): Караващенко, Соколов, Семенов, Сидней, ИНП (игрок на просмотре), М.Когут, Приходько, Синица, Галас, Ризнык, Кобзарь.

Состав «Левого Берега» (2-й тайм): Мехаив, Астахов, Шаповал, Банада, И.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Войцеховский, Гереш (Самар, 65), Сухоручко.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев
Сергей Турчак Источник: Instagram
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