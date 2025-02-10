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  4. Колос – Иберия – 1:0. Алефиренко принес победу. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 13:08 |
48
0

Колос – Иберия – 1:0. Алефиренко принес победу. Видео гола и обзор матча

Поединок «Колоса» с чемпионом Грузии завершился победой украинского клуба

10 февраля 2025, 13:08 |
48
0
Колос – Иберия – 1:0. Алефиренко принес победу. Видео гола и обзор матча
ФК Колос

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. Свой четвертый контрольный матч на сборах команда провела с грузинским клубом «Иберия 1999».

«Иберия» является действующим чемпионом Грузии. Команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив «Торпедо» Кутаиси на 5 баллов.

Единственный гол «Колос» забил на 68-й минуте. Голевую атаку начал Олег Криворучко. После борьбы Николая Ковталюка с защитником мяч отскочил к Алефиренко, и Даниил красивой дугой поразил ворота действующих чемпионов Грузии.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Колос» (Украина) – «Иберия 1999» (Грузия) – 1:0

Гол: Алефиренко, 68.

Состав «Колоса»: Горох (Мысак, 46), Бойко, Шершень, ИНП (игрок на просмотре), Демченко, Криворучко, ИНП, Алефиренко, Безручук, Денисенко, Третьяков (Ковталюк, 46).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Даниил Алефиренко Иберия 1999 (Сабуртало)
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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