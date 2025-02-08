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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
08.02.2025 16:00 - : -
Иберия 1999
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 15:55 |
120
0

Колос – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

08 февраля 2025, 15:55 |
120
0
Колос – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет грузинская команда Иберия 1999.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 8 февраля в 16:00 в Турции.

Колос – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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