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Колос Ковалевка
08.02.2025 16:00 – FT 1 : 0
Иберия 1999
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 18:16 |
189
0

Все решил гол Алефиренко. Колос выиграл у чемпиона Грузии

Поединок «Колос» – «Иберия» завершился победой украинского клуба

08 февраля 2025, 18:16 |
189
0
Все решил гол Алефиренко. Колос выиграл у чемпиона Грузии
ФК Колос

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. Свой четвертый контрольный матч на сборах представитель УПЛ провел с грузинским клубом «Иберия 1999».

«Иберия» является действующим чемпионом Грузии. Команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.

Единственный гол «Колос» забил на 68-й минуте. Начал атаку Олег Криворучко, после борьбы Николая Ковталюка с защитником мяч отскочил к Алефиренко, и Даниил красивой дугой поразил ворота действующих чемпионов Грузии.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Колос» (Украина) – «Иберия 1999» (Грузия) – 1:0

Гол: Алефиренко, 68.

Состав «Колоса»: Горох (Мысак, 46), Бойко, Шершень, ИНП (игрок на просмотре), Демченко, Криворучко, ИНП, Алефиренко, Безручук, Денисенко, Третьяков (Ковталюк, 46).

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Колос Ковалевка Иберия 1999 (Сабуртало) контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Даниил Алефиренко
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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