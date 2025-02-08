Все решил гол Алефиренко. Колос выиграл у чемпиона Грузии

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. Свой четвертый контрольный матч на сборах представитель УПЛ провел с грузинским клубом «Иберия 1999».

«Иберия» является действующим чемпионом Грузии. Команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.

Единственный гол «Колос» забил на 68-й минуте. Начал атаку Олег Криворучко, после борьбы Николая Ковталюка с защитником мяч отскочил к Алефиренко, и Даниил красивой дугой поразил ворота действующих чемпионов Грузии.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Колос» (Украина) – «Иберия 1999» (Грузия) – 1:0

Гол: Алефиренко, 68.

Состав «Колоса»: Горох (Мысак, 46), Бойко, Шершень, ИНП (игрок на просмотре), Демченко, Криворучко, ИНП, Алефиренко, Безручук, Денисенко, Третьяков (Ковталюк, 46).