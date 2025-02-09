Лидер Серии A потерял очки. Лукаку в шоке: Наполи сыграл вничью с Удинезе

Вечером 9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами Наполи и Удинезе.

Команды разошлись миром в Неаполе, забив по одному мячу (1:1).

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Команды обменялись голами – на забитый мяч Скотта Мактоминея для хозяев – ответил Юрген Эккеленкамп для гостей.

Ничего не сумел сделать лидер атак Наполи Ромелу Лукаку, и его заменили на 71-й минуте.

Неаполитанцы, лидеры Серии A, потеряли важные очки в борьбе за скудетто.

Топ-10: Наполи (55 очков), Интер (51), Аталанта (50), Лацио (45), Ювентус (43), Фиорентина (42), Милан, Болонья (по 38), Рома (34), Удинезе (30).

Серия А. 24-й тур. 9 февраля

Наполи – Удинезе – 1:1

Голы: Скотт Мактоминей, 37 – Юрген Эккеленкамп, 40