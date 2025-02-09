У него есть скорость. Русин сыграл за Хайдук, Гаттузо похвалил форварда

Вечером 8 февраля клуб «Хайдук»победил команды «Вараждин» с минимальным счетом 1:0 в матче 21-го тура чемпионата Хорватии.

Единственный гол забил Марко Ливайя ударом с пенальти на 10-й минуте. В игре принял участие украинский форвард Назарий Русин, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Главный тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу и игру украинского футболиста:

«Доволен тремя очками. Мы были не лучшими в техническом плане, но после матча с Локомотивой я сказал, что мы сделали 4 шага назад. Нам нужно было изменить все. Мы играли один в один по всему полю. Для меня было важно увидеть, как ребята сражаются, подают сигнал, что мы живая команда. Уровень настроя и характера был удовлетворительным.

Русин в карьере часто играл вторым нападающим. Он имеет скорость вбегать в зоны. В перерыве я его заменил, потому что он почувствовал судороги. Я очень доволен тем, как он отыграл. После четырех месяцев без игровой практики в Сандерленде это впервые, когда он вышел в стартовом составе».

Чемпионат Хорватии. 21-й тур, 8 февраля

Хайдук – Вараждин – 1:0

Гол: Марко Ливайя, 10 (пен)

Видео гола и обзор матча