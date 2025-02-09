Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

9 февраля в 12:00 встретятся Рух-2 Львов и Металлист 1925 Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча