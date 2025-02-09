Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух-2 Львов
09.02.2025 12:00 – 52 2 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 февраля 2025, 12:20 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:31
352
0

Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

09 февраля 2025, 12:20 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:31
352
0
Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

9 февраля в 12:00 встретятся Рух-2 Львов и Металлист 1925 Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Андрей КЛИЩУК: «Пять пропущенных – это очень много»
Динамо снова сыграет с РФШ, которых обыграли в Лиге Европы. Где и когда?
Интер Майами с перфомансом Месси и голом Суареса забил соперникам 5 мячей
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух-2 Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Венеция – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 09 февраля 2025, 12:26 1
Венеция – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Венеция – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 9 февраля в 13:30 по Киеву

Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 08 февраля 2025, 20:15 4
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией

Провальный третий период украинской сборной

Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Футбол | 09.02.2025, 09:37
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Бокс | 09.02.2025, 08:49
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Бокс | 09.02.2025, 09:08
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55
Футбол
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 7
Футбол
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 8
Бокс
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 28
Футбол
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем