09.02.2025 12:00 – 52’ 2 : 1
Украина. Первая лига09 февраля 2025, 12:20 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:31
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Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
09 февраля 2025, 12:20 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:31
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
9 февраля в 12:00 встретятся Рух-2 Львов и Металлист 1925 Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на базе Руха в Винниках (Львов).
Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Рух-2 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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