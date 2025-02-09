Металлист 1925 проиграл спарринг дублерам Руха на сборах в Винниках

Украинские клубы провели контрольный матч на зимнем собрании.

9 февраля в 12:00 Рух-2 Львов обыграл Металлист 1925 Харьков со счетом 2:1.

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Команды играли на базе Руха во Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Товарищеский матч. 9 февраля 2025 года. Винники. 2 тайма по 30 минут

12:00. Металлист 1925 Харьков – Рух-2 Львов – 1:2

Голы: Стень 19 – Сергей Панченко, 24, Бойко 56

Незабитый пенальти: Матвей Панченко, 55

Металлист 1925: Мозиль (Соловей 45), Капинус, Кондратюк, Снурницын, Кравец (к), Мафвента (Матвей Панченко 31), Гаджиев, Король, Литвиненко, Педро Артур, Стень. Главный тренер – Патрик ван Леувен

Рух-2: Бакус, Турко, Хмелевский, Поповский, Яхонтов, Бойко (к), Рогачев, Квас, Цюрпалевич, Боцьков, Сергей Панченко. Главный тренер – Иван Федик

Предупреждение: Снурницын 55 – Рогачев 37

Удаление: Литвиненко 47 – Сергей Панченко, 47

Арбитр – Тарас Козак (Львовская область)

Видеозапись матча

Видеообзор матча

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