Металлист 1925 проиграл спарринг дублерам Руха на сборах в Винниках
Хозяева поля выиграл товарищеский матч у харьковской команды
Украинские клубы провели контрольный матч на зимнем собрании.
9 февраля в 12:00 Рух-2 Львов обыграл Металлист 1925 Харьков со счетом 2:1.
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Команды играли на базе Руха во Винниках (Львов).
Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Товарищеский матч. 9 февраля 2025 года. Винники. 2 тайма по 30 минут
12:00. Металлист 1925 Харьков – Рух-2 Львов – 1:2
Голы: Стень 19 – Сергей Панченко, 24, Бойко 56
Незабитый пенальти: Матвей Панченко, 55
Металлист 1925: Мозиль (Соловей 45), Капинус, Кондратюк, Снурницын, Кравец (к), Мафвента (Матвей Панченко 31), Гаджиев, Король, Литвиненко, Педро Артур, Стень. Главный тренер – Патрик ван Леувен
Рух-2: Бакус, Турко, Хмелевский, Поповский, Яхонтов, Бойко (к), Рогачев, Квас, Цюрпалевич, Боцьков, Сергей Панченко. Главный тренер – Иван Федик
Предупреждение: Снурницын 55 – Рогачев 37
Удаление: Литвиненко 47 – Сергей Панченко, 47
Арбитр – Тарас Козак (Львовская область)
Видеозапись матча
Видеообзор матча
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