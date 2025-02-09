100 миллионов. Барселона и Милан могут совершить обмен вингерами

Каталонская «Барселона» заинтересована в португальском вингере «Милана» Рафаэле Леау, сообщает El Nacional.

По информации источника, 25-летний футболист оценивается итальянским клубом в 100 миллионов евро, а эта сумма является «неподъемной» для испанского гранда, потому может быть предложена сделка в формате «деньги + игрок». В ней может быть задействован испанский вингер «сине-гранатовых» Ферран Торрес, который нравится главному тренеру «россонери» Сержиу Консейсау.

Леау является одной из главных целей президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 31 матч на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на немецкого опорника.