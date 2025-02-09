Все зависит от де Йонга. Барселона нацелилась на немецкого опорника

Каталонская «Барселона» интересуется немецким опорником «Штутгарта» Ангело Штиллером, сообщает Fichajes.

По информации источника, в испанском гранде видят в 23-летнем футболисте идеальную фигуру для усиления полузащиты команды. За игроком также следят клубы АПЛ.

Трансфер Ангело в Испанию зависит от полузащитника «сине-гранатовых» Френки де Йонга: если нидерландец покинет клуб, то процесс подписания немца ускорится.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на суперзвезду «Ливерпуля».