Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все зависит от де Йонга. Барселона нацелилась на немецкого опорника
Испания
09 февраля 2025, 04:50 |
103
0

Все зависит от де Йонга. Барселона нацелилась на немецкого опорника

Ангело Штиллер привлекает внимание испанского гранда

09 февраля 2025, 04:50 |
103
0
Все зависит от де Йонга. Барселона нацелилась на немецкого опорника
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Каталонская «Барселона» интересуется немецким опорником «Штутгарта» Ангело Штиллером, сообщает Fichajes.

По информации источника, в испанском гранде видят в 23-летнем футболисте идеальную фигуру для усиления полузащиты команды. За игроком также следят клубы АПЛ.

Трансфер Ангело в Испанию зависит от полузащитника «сине-гранатовых» Френки де Йонга: если нидерландец покинет клуб, то процесс подписания немца ускорится.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на суперзвезду «Ливерпуля».

По теме:
Радость для Забарного. Борнмут нацелился на форварда из Ла Лиги
100 миллионов. Барселона и Милан могут совершить обмен вингерами
Барселона нацелилась на суперзвезду Ливерпуля. Все зависит от Араухо
Ангело Штиллер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Штутгарт Барселона Френки де Йонг
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы могли выиграть». Пресс-конференция Симеоне после матча с Реалом
Футбол | 09 февраля 2025, 03:31 0
«Мы могли выиграть». Пресс-конференция Симеоне после матча с Реалом
«Мы могли выиграть». Пресс-конференция Симеоне после матча с Реалом

Диего Симеоне прокомментировал матч 23-го тура Ла Лиги

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Бокс | 09.02.2025, 00:11
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Футбол | 08.02.2025, 09:37
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Футзал | 08.02.2025, 17:11
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 4
Хоккей
Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика
Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика
07.02.2025, 00:03 1
Бокс
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 2
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем