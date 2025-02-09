Испания09 февраля 2025, 04:50 |
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Все зависит от де Йонга. Барселона нацелилась на немецкого опорника
Ангело Штиллер привлекает внимание испанского гранда
09 февраля 2025, 04:50 |
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Каталонская «Барселона» интересуется немецким опорником «Штутгарта» Ангело Штиллером, сообщает Fichajes.
По информации источника, в испанском гранде видят в 23-летнем футболисте идеальную фигуру для усиления полузащиты команды. За игроком также следят клубы АПЛ.
Трансфер Ангело в Испанию зависит от полузащитника «сине-гранатовых» Френки де Йонга: если нидерландец покинет клуб, то процесс подписания немца ускорится.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на суперзвезду «Ливерпуля».
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