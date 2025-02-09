Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нацелилась на суперзвезду Ливерпуля. Все зависит от Араухо
Испания
09 февраля 2025, 03:14 |
198
0

Барселона нацелилась на суперзвезду Ливерпуля. Все зависит от Араухо

В Каталонии рассматривают трансфер Вирджила ван Дейка

09 февраля 2025, 03:14 |
198
0
Барселона нацелилась на суперзвезду Ливерпуля. Все зависит от Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд интересуется 33-летним футболистом, контракт которого истекает летом 2025 года, и рассматривает его трансфер. Для того, чтобы сделка состоялась, «сине-гранатовым», скорее всего, придется избавиться от уругвайца Рональд Араухо, который привлекает внимание нескольких клубов из АПЛ.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 32 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» готовит предложение по капитану «Барселоны».

По теме:
Желание Гвардиолы. Манчестер Сити нацелился на нидерландского полузащитника
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Преемник Левандовски. В Барселоне интересуются 16-летним форвардом
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рональд Араухо
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
Футбол | 08 февраля 2025, 19:46 206
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего

Кауа Элиас перебрался в украинскую команду

Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Бокс | 09 февраля 2025, 00:11 7
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин

Большое боксерское шоу состоится 8 февраля

Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 08.02.2025, 20:15
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм
Футбол | 09.02.2025, 04:01
ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм
ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика
Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика
07.02.2025, 00:03 1
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
07.02.2025, 15:32 10
Теннис
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
07.02.2025, 07:48 18
Футбол
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем