Барселона нацелилась на суперзвезду Ливерпуля. Все зависит от Араухо
В Каталонии рассматривают трансфер Вирджила ван Дейка
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский гранд интересуется 33-летним футболистом, контракт которого истекает летом 2025 года, и рассматривает его трансфер. Для того, чтобы сделка состоялась, «сине-гранатовым», скорее всего, придется избавиться от уругвайца Рональд Араухо, который привлекает внимание нескольких клубов из АПЛ.
В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 32 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» готовит предложение по капитану «Барселоны».
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