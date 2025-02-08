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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:59
66
0

Игрок Оболони: «Не скажу, что мы удивим фанатов во второй части сезона»

Даниил Карась поделился мыслями после матча с «Фаставом Злином»

08 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:59
66
0
Игрок Оболони: «Не скажу, что мы удивим фанатов во второй части сезона»
ФК Оболонь. Даниил Карась

Защитник столичной «Оболони» Даниил Карась ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы после минимальной победы над командой «Фастав Злин» на учебно-тренировочном собрании в Турции (1:0).

– Если коротко, то встретились очень с крепким соперником, который больше был направлен на силовую борьбу. Мы им навязали свою игру, и они больше были мотивированы, чтобы нас как-то задеть своей силой. Но мы своей игрой заставили их избавиться.

Нам это понравилось и нам понравилась наша игра. Поэтому я считаю, что это очень интерактивный спарринг не был.

– Все же, по-моему, немного много эмоций было. Казалось, что может все перерасти в драку. Не казалось ли тебе, что сейчас в любой момент матч может прекратиться?

– Да, были такие моменты, и уже такой накал был очевиден. Можно и понять нас, и их понять. Сейчас подготовительный этап, очень большие нагрузки. И это перерастает в подобные недостаточно приятные эмоции. Но это игра, это футбол. Потому это и интересный вид спорта. Ради эмоций, ради этого и играем.

– Ты вчера отыграл 90 минут, полноценную игру. Как оценишь свои кондиции, физическое состояние?

– На данном этапе не скажу, что готов на 99,9%. Но уже близок к этому, осталось два спарринга у нас. Думаю, за эту неделю мы подберем то, что нужно, и выйдем на недельный цикл. Я считаю, что мы уже близки к своим кондициям.

– Уже состоялось достаточное количество контрольных матчей. Какой интересный можешь выделить для себя поединок? С кем было интереснее всего играть?

– Интересная игра была с «Вислой», на самом деле. Очень яркая игра. У них есть несколько испанских исполнителей. И они вынуждали нас играть быстрее и в более интенсивный футбол. Да, мы где-то были еще не готовы к этому. Но эта игра больше всего запомнилась на собрании.

– Несколько неприятный эпизод произошел с тобой в начале сбора. Тебе разбили бровь. Расскажи, как это произошло? Восстановился ли уже от этого?

– Уж так, сняли швы, все хорошо, все заживает. Поэтому все в порядке, спасибо. Случилось это на тренировке. Это была достаточно интенсивная тренировка. Уж так «на спущенных», можно сказать, не было. И где-то в верховой борьбе просто не увидел соперника. И кивком сам себе разбил бровь. Такой небольшой экспириенс в Турции произошел. Поэтому все хорошо, все хорошо, спасибо.

– Заканчивается собрание, есть ли уже желание начинать официальные поединки?

– Конечно, уже хочется начала чемпионата. Увидеть себя на фоне этих нагрузок. То, что мы прошли.

Не скажу, что мы удивим болельщиков, но достаточно качественную игру будем показывать. И заинтересуем болельщиков приходить на наши матчи. Очень будем рады видеть вас на трибунах.

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Даниил Карась чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Фастав Злин контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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