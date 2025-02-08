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Кубок Англии
Уиган
08.02.2025 17:00 – FT 1 : 2
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Англия
08 февраля 2025, 20:20 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:26
283
1

Прошлогодний полуфиналист вылетел. Кубок Англии: 2 серии и другие матчи дня

8 февраля проходят матчи 3-го раунда, Сток Сити и Кардифф устроили триллер

08 февраля 2025, 20:20 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:26
283
1
Прошлогодний полуфиналист вылетел. Кубок Англии: 2 серии и другие матчи дня
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии 2024/25.

Из топовых поединков стоит отметить победы Манчестер Сити и Борнмута, которые переиграл Лейтон Ориент и Эвертон соответственно.

Помимо этих двух клублов, в субботу следующую стадию из команд АПЛ также гарантировали Ипсвич и Фулхэм. Трактористы справились с Ковентри Сити (прошлогодний полуфиналист), а дачники выбили Уиган.

В субботу также сразу в двух матчах дело дошло до серии пенальти. Сток Сити и Кардифф за 90 минут забили по 3 мяча, в овертаймах болельщики голов не увидели, а в серии точнее оказались гости.

В параллельной игре Престон в серии прошел Уикомб Уондерерз. За основное время и экстратаймы команды так и не сумели отличиться.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 8 февраля

Лидс – Миллуол – 0:2

Голы: Азиз, 30, 55

Ковентри – Ипсвич – 1:4

Голы: Латибодиер, 8 – Хирст, 2, Кларк, 28, 37, Филоген-Биденс, 63

Саутгемтон – Бернли – 0:1

Гол: Эдвардс, 77

Сток Сити – Кардифф – 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Кумас, 42, 46, Бейкер, 57 (пен.) – Колвилл, 8, 68, Салех, 19

Уиган – Фулхэм – 1:2

Голы: Смит, 50 – Родриго Муньиз, 23, 55

Престон – Уикомб – 0:0 (пен. 4:2)

Другие результаты дня:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ivankondrat96
Кубок Англії цікавий саме своєю непередбачуваністю, особливо на ранніх етапах
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