Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Чиксереда из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 8 февраля в 10:00 в Турции.

Черноморец – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция