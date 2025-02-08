08.02.2025 10:00 – 64’ 0 : 1
Украина. Премьер лига08 февраля 2025, 10:23 |
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Черноморец – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
08 февраля 2025, 10:23 |
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Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб Чиксереда из Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 8 февраля в 10:00 в Турции.
Черноморец – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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