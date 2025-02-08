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Товарищеские матчи
Черноморец
08.02.2025 10:00 – 64 0 : 1
Чиксереда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 10:23 |
230
0

Черноморец – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

08 февраля 2025, 10:23 |
230
0
Черноморец – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Чиксереда из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 8 февраля в 10:00 в Турции.

Черноморец – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Чиксереда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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