Спаслись от поражения. Черноморец сыграл вничью с Чиксередой

«Черноморец» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. 8 февраля команда Александра Бабича провела спарринг с румынским клубом «Чиксереда».

«Чиксереда» выступает в румынской Лиге 2, аналоге украинской Первой лиги. Команда в 16 матчах заработала 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение). «Чиксереда» лидирует в турнирной таблице.

В контрольном матче с «Чиксередой» «Черноморец» пропустил на 63-й минуте. От поражения «моряков» спас Магомед Кратов. Его гол на 80-й минуте принес «Черноморцу» ничью.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Черноморец» (Украина) – «Чиксереда» (Румыния) – 1:1

Голы: Кратов (80) – … (63).