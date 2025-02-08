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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 10:00 |
120
0

В закрытом режиме. Верес проводит спарринг с норвежским Хам-Кам

Ровенский клуб играет контрольный матч на сборах

08 февраля 2025, 10:00 |
120
0
В закрытом режиме. Верес проводит спарринг с норвежским Хам-Кам
НК Верес

«Верес» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередным соперником команды Олега Шандрука в контрольных матчах стал клуб «Хам-Кам» из Норвегии.

В Норвегии чемпионат проводится по системе «весна-осень». «Хам-Кам» выступает в элитном дивизионе и в прошлом чемпионате занял двенадцатое место. Команда набрала 33 очка в 30 матчах (8 побед, 9 ничьих и 13 поражений).

«Хам-Кам» шесть раз играл в полуфиналах Кубка Норвегии. Наивысшее достижение команды в чемпионате – третье место в 1970 году.

По договоренности сторон матч пройдет за закрытыми дверьми.

Ранее сообщалось, что «Верес» отпустил основного форварда в Польшу.

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Верес Ровно контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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