В закрытом режиме. Верес проводит спарринг с норвежским Хам-Кам
Ровенский клуб играет контрольный матч на сборах
«Верес» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередным соперником команды Олега Шандрука в контрольных матчах стал клуб «Хам-Кам» из Норвегии.
В Норвегии чемпионат проводится по системе «весна-осень». «Хам-Кам» выступает в элитном дивизионе и в прошлом чемпионате занял двенадцатое место. Команда набрала 33 очка в 30 матчах (8 побед, 9 ничьих и 13 поражений).
«Хам-Кам» шесть раз играл в полуфиналах Кубка Норвегии. Наивысшее достижение команды в чемпионате – третье место в 1970 году.
По договоренности сторон матч пройдет за закрытыми дверьми.
Ранее сообщалось, что «Верес» отпустил основного форварда в Польшу.
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