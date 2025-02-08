Пропустили в конце матча. Верес уступил норвежскому клубу Хам-Кам
Норвежцы одержали волевую победу
«Верес» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередным соперником команды Олега Шандрука в контрольных матчах стал клуб «Хам-Кам» из Норвегии. По договоренности сторон поединок прошел в закрытом режиме.
В Норвегии чемпионат проводится по системе «весна-осень». «Хам-Кам» выступает в элитном дивизионе и в прошлом чемпионате занял двенадцатое место. Команда набрала 33 очка в 30 матчах (8 побед, 9 ничьих и 13 поражений).
«Хам-Кам» шесть раз играл в полуфиналах Кубка Норвегии. Наивысшее достижение команды в чемпионате – третье место в 1970 году.
«Верес» открыл счет на 12 минуте. Мяч на счету Владислава Шарая. Во втором тайме норвежский клуб забил дважды и одержал победу.
Товарищеский матч. 8 февраля. Турция
«Верес» (Украина) – «Хам-Кам» (Норвегия) – 1:2
Голы: Шарай (12) – … (67), … (85).
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