Руд ван НИСТЕЛРОЙ: «Не Ферги-тайм нас переиграл, а офсайд-тайм»

Главный тренер Лестер Руд ван Нистелрой прокомментировал поражение своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (1:2):

«Нас переиграл не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. Это трудно принять, потому что исход игры был решен из-за ошибки. Это не вопрос к VAR, где нужно смотреть на миллиметры. Это полметра. Команда не заслуживала проиграть игру таким образом. Они боролись, играли хорошо и доминировали в игре долгое время.

Нужно ли использовать VAR раньше? Это вопрос не для меня. Мы хотим умирать на поле, чтобы проходить в следующий раунд, чтобы быть лучшими, а мы можем быть такими, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы достойно представлять себя на поле Олд Траффорд».

Победный мяч Ман Юнайтед забил на 90+3-й усилиями Гарри Магуайра и Бруну Фернандеша. Центрбек был в офсайде в момент передачи от Бруну, но VAR на стадионе не было, поскольку система видеоповторов в Кубке Англии начинает использоваться с 5-го раунда.

Видеообзор матча Ман Юнайтед – Лестер (2:1)