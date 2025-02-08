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  4. Руд ван НИСТЕЛРОЙ: «Не Ферги-тайм нас переиграл, а офсайд-тайм»
Англия
08 февраля 2025, 02:10 |
63
0

Руд ван НИСТЕЛРОЙ: «Не Ферги-тайм нас переиграл, а офсайд-тайм»

Наставник Лестера прокомментировал поражение подопечных в матче Кубка с Ман Юнайтед

08 февраля 2025, 02:10 |
63
0
Руд ван НИСТЕЛРОЙ: «Не Ферги-тайм нас переиграл, а офсайд-тайм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Главный тренер Лестер Руд ван Нистелрой прокомментировал поражение своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (1:2):

«Нас переиграл не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. Это трудно принять, потому что исход игры был решен из-за ошибки. Это не вопрос к VAR, где нужно смотреть на миллиметры. Это полметра. Команда не заслуживала проиграть игру таким образом. Они боролись, играли хорошо и доминировали в игре долгое время.

Нужно ли использовать VAR раньше? Это вопрос не для меня. Мы хотим умирать на поле, чтобы проходить в следующий раунд, чтобы быть лучшими, а мы можем быть такими, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы достойно представлять себя на поле Олд Траффорд».

Победный мяч Ман Юнайтед забил на 90+3-й усилиями Гарри Магуайра и Бруну Фернандеша. Центрбек был в офсайде в момент передачи от Бруну, но VAR на стадионе не было, поскольку система видеоповторов в Кубке Англии начинает использоваться с 5-го раунда.

Видеообзор матча Ман Юнайтед – Лестер (2:1)

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Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер Кубок Англии по футболу офсайд (вне игры) VAR Гарри Магуайр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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