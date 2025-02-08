ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда
Гарри Магуайр вывел дьяволов в 1/8 финала Кубка Англии, отличившись на 90+3-й с Лестером
8 февраля Манчестер Юнайтед переиграл Лестер со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Победный мяч на 90+3-й минуте оформил Гарри Магуайр. Ассист на него со штрафного удара выдал Бруну Фернандеш.
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Однако мяч Магуайра должен был быть отменен, поскольку центрбек был в очевидном офсайде в момент передачи португальца.
К сожалению для Лестера, VAR на поединке не было. Дело в том, что система видеоповторов будет использоваться с 1/4 финала.
ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда
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