8 февраля Манчестер Юнайтед переиграл Лестер со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Победный мяч на 90+3-й минуте оформил Гарри Магуайр. Ассист на него со штрафного удара выдал Бруну Фернандеш.

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Однако мяч Магуайра должен был быть отменен, поскольку центрбек был в очевидном офсайде в момент передачи португальца.

К сожалению для Лестера, VAR на поединке не было. Дело в том, что система видеоповторов будет использоваться с 1/4 финала.

ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда