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  4. ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда
Англия
08 февраля 2025, 01:39 | Обновлено 08 февраля 2025, 02:17
227
1

ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда

Гарри Магуайр вывел дьяволов в 1/8 финала Кубка Англии, отличившись на 90+3-й с Лестером

08 февраля 2025, 01:39 | Обновлено 08 февраля 2025, 02:17
227
1
ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда

8 февраля Манчестер Юнайтед переиграл Лестер со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Победный мяч на 90+3-й минуте оформил Гарри Магуайр. Ассист на него со штрафного удара выдал Бруну Фернандеш.

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Однако мяч Магуайра должен был быть отменен, поскольку центрбек был в очевидном офсайде в момент передачи португальца.

К сожалению для Лестера, VAR на поединке не было. Дело в том, что система видеоповторов будет использоваться с 1/4 финала.

ФОТО. Но где же VAR? Ман Юнайтед забил победный гол с очевидного офсайда

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Ну хоч де вар немає, мю може купляти результати.
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