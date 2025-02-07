Виталий ВЕРНИДУБ: «Спарринг-партнеры помогут Кривбассу подготовиться»

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о подготовке клуба к весенней части чемпионата, а также о победе над шведским клубом «Эребру» на сборах в Испании.

– Как оцените спарринг?

– Тяжелый матч. Сегодня играло очень много молодых ребят. Мы на них надеемся, но им еще надо очень много работать. Поэтому мы постоянно разговариваем с ними, помогаем прогрессировать. Для быстрого роста им нужно еще интенсивнее работать на тренировках. Одним словом, есть над чем работать.

– В заявке на игру не было Соса, Микитишина и Кузыка. Но Кузык все же сыграл из-за повреждения Романчука. Почему не именно им троим дали отдохнуть?

– Мы дали возможность поиграть молодым игрокам, однако добавили немного опытных футболистов, таких как Вакулко, Клищук, которые создавали темп и давали подсказки, чтобы молодые футболисты играли в тот футбол, который мы хотим. Эти футболисты помогут им в адаптации. А что касается других ребят, которые не играли сегодня, они готовятся к матчу с «Раннерс», который тоже очень важен для нас.

– Это уже третий спарринг для «Кривбасса» против скандинавских команд здесь, в Испании. В чем сила таких соперников?

– Это те команды, которые дают много интенсивности, борьбы, которая нам нужна, и играют хорошо на мяче. Наши спарринг-партнеры помогут нам хорошо подготовиться к сезону.