Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 05:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии
Джихад Бизимана провел в Украине полтора года
07 февраля 2025, 05:55 |
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28-летний руандийский полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана продолжит карьеру в ливийском «Аль Ахли».
Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.
Бизимана присоединился к «Кривбассу» в июле 2023 года. За этот период он принял участие в 49 официальных матчах клуба и забил 2 мяча.
В этом сезоне Джихад Бизимана провел 15 матчей, но голов не забивал.
Капитан сборной Руанды вместе с «Кривбассом» стал бронзовым призером чемпионата Украины в сезоне 2023/2024.
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