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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 05:55 |
250
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии

Джихад Бизимана провел в Украине полтора года

07 февраля 2025, 05:55 |
250
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

28-летний руандийский полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана продолжит карьеру в ливийском «Аль Ахли».

Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Бизимана присоединился к «Кривбассу» в июле 2023 года. За этот период он принял участие в 49 официальных матчах клуба и забил 2 мяча.

В этом сезоне Джихад Бизимана провел 15 матчей, но голов не забивал.

Капитан сборной Руанды вместе с «Кривбассом» стал бронзовым призером чемпионата Украины в сезоне 2023/2024.

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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