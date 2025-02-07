ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии

28-летний руандийский полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана продолжит карьеру в ливийском «Аль Ахли».

Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Бизимана присоединился к «Кривбассу» в июле 2023 года. За этот период он принял участие в 49 официальных матчах клуба и забил 2 мяча.

В этом сезоне Джихад Бизимана провел 15 матчей, но голов не забивал.

Капитан сборной Руанды вместе с «Кривбассом» стал бронзовым призером чемпионата Украины в сезоне 2023/2024.