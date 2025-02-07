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  4. Болезненное поражение. Кривбасс получил от Раннерс пять мячей
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 18:43 |
139
0

Болезненное поражение. Кривбасс получил от Раннерс пять мячей

Криворожский клуб проиграл одному из лидеров чемпионата Дании

07 февраля 2025, 18:43 |
139
0
Болезненное поражение. Кривбасс получил от Раннерс пять мячей
ФК Кривбасс

«Кривбасс» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником команды Юрия Вернидуба в контрольных матчах стал клуб «Раннерс» из Дании.

«Раннерс» выступает в элитном дивизионе чемпионата Дании. Команда набрала 30 очков в 17 матчах (8 побед, 6 ничьих и 3 поражения). От лидера «Раннерс» отстает на три очка.

«Раннерс» является 5-кратным обладателем Кубка Дании. Сейчас команду тренирует 41-летний местный специалист Расмус Бертельсен. В составе много легионеров. За «Раннерс» играют футболисты из, Австралии, Германии, Швеции, Ямайки, Норвегии, Ганы и других стран.

Начало встречи лучше удалось датчанам, которые создали несколько опасных моментов и все реализовали. На 3 минуте прошла атака соперника левым флангом: Туре ворвался в штрафную и пробивал – голкипер спас «Кривбасс», правда первым на добивание успел Нордли, расстрелявший пустые ворота – 1:0.

Красно-белые ответили уже впоследствии, когда классно во исполнение пробивал Кузик - Снорре спас датчан. Но уже на 8-й минуте после грубой ошибки Сосы «Раннерс» забил второй раз. Подача с углового, сфера застряла в нашей штрафной, Соса головой отдавал пас назад киперу, но первым на мяче был Нордли, оформивший быстрый дубль – 2:0.

Кривбасс попытался перехватить инициативу, но пропустил третий раз на 17 минуте. И снова проблемы после углового. Пошла подача, скидка в наш вратарский, откуда Туре не оставилшансов – 3:0. В дальнейшем до перерыва на поле была одна команда – «Кривбасс».

Криворожцы много атаковали, создавали моменты, но мяч упорно не шел в ворота. Стрелял после подачи с угла поля Хомченовский – выше ворот. Кузык после затяжной атаки целил в ближний угол – Снорре совершил сейв. Позже опасно низом из пределов штрафной снова стрелял Хомченовский – и снова Снорре.

После перерыва преимуществом продолжали владеть красно-белые, но в завершении больше везло датчанам. Бандейра на 64 минуте классно сместился в центр справа и пробивал – выше. А вот Греве забил четвертый гол после фланговой передачи и удара в ближний угол – 4:0. Позже Одей выиграл борьбу в Конате, вышел тет-а-тет с вратарем и забил пятый гол – 5:0. Наша команда не опустила руки и успела провести гол престижа.

Задерака выполнил классную подачу с углового – мяч от колена Бакари Конате, который таким образом отправился за проигранную борьбу в предыдущем моменте, отыграл один мяч.

Товарищеский матч. 7 февраля. Испания

«Раннерс» (Раннерс, Дания) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 5:1

Голы: Нордли, 3, 8, Туре, 17,Греве, 77, Одей, 87 - Конате 89.

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Кривбасс Кривой Рог контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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