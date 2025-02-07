Карпаты проводят спарринг с клубом Динамо Батуми. Стартовые составы

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередной спарринг подопечные Владислава Лупашко проведут с грузинским клубом «Динамо Батуми».

В Грузии чемпионат проходит по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» финишировало на четвертом месте. Команда набрала 55 очков в 36 матчах (15 побед, 10 ничьих и 11 поражений).

В составе «Динамо» выступает защитник Артем Мильченко, игравший в УПЛ за ФК «Львов». Недавно грузинский клуб арендовал у «Колоса» литовского нападающего Гитиса Паулаускаса.

У «Карпат» по индивидуальной программе тренировались Владимир Адамюк и Илья Квасница. Также все еще работают за пределами общей группы Олег Очеретько и Игор Невес.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» подписали вингера из бразильского топ-клуба.