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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 15:13 | Обновлено 07 февраля 2025, 15:20
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0

Карпаты проводят спарринг с клубом Динамо Батуми. Стартовые составы

Команда Владислава Лупашко играет контрольный матч на сборах в Белеке

07 февраля 2025, 15:13 | Обновлено 07 февраля 2025, 15:20
212
0
Карпаты проводят спарринг с клубом Динамо Батуми. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередной спарринг подопечные Владислава Лупашко проведут с грузинским клубом «Динамо Батуми».

В Грузии чемпионат проходит по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» финишировало на четвертом месте. Команда набрала 55 очков в 36 матчах (15 побед, 10 ничьих и 11 поражений).

В составе «Динамо» выступает защитник Артем Мильченко, игравший в УПЛ за ФК «Львов». Недавно грузинский клуб арендовал у «Колоса» литовского нападающего Гитиса Паулаускаса.

У «Карпат» по индивидуальной программе тренировались Владимир Адамюк и Илья Квасница. Также все еще работают за пределами общей группы Олег Очеретько и Игор Невес.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» подписали вингера из бразильского топ-клуба.

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Карпаты Львов Динамо Батуми контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владимир Адамюк Илья Квасница Олег Очеретько Игор Невес стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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