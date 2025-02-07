Уверенная победа. Карпаты разгромили Динамо Батуми

«Карпаты» проводят подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в турецком Белеке. Очередной спарринг подопечные Владислава Лупашко провели с грузинским клубом «Динамо Батуми».

В прошлом чемпионате Грузии «Динамо Батуми» финишировало на четвертом месте. Команда набрала 55 очков в 36 матчах (15 побед, 10 ничьих и 11 поражений). В составе «Динамо» выступает защитник Артем Мильченко, игравший в УПЛ за ФК «Львов». Недавно грузинский клуб арендовал у «Колоса» литовского нападающего Гитиса Паулаускаса.

Карпаты вышли вперед уже на 5-й минуте встречи. Артур Шах вывел на пустые ворота поразившего цель Игоря Краснопира.

«Динамо» отыгралось на 21-й минуте. Гитис Паулаускас прострелил с правого фланга на Гурама Джапаридзе, а тот восстановил паритет. Однако уже через две минуты «львы» снова вышли вперед. Шах воспользовался передачей Бруниньо слева и сделал счет 2:1.

Вторую половину встречи «зелено-белые» начали так же активно, как и первую. Уже на 49-й минуте «Карпаты» увеличили преимущество в счете. Только что вышедший на замену Олег Федор навесил с углового, а голкипер ошибся на выходе. Краснопир остался один и головой отправил мяч в пустые ворота.

На 59-й минуте «Карпаты» забили четвертый мяч. Ника Думбадзе не по правилам остановил проход Яна Костенко в штрафной. Рефери назначил пенальти, который успешно выполнил сам Костенко.

Старания Костенко дали результат на 80-й минуте. Он воспользовался передачей из глубины, ворвался в штрафную с острого угла и пробил вратаря. А еще через несколько минут отличился Патрисио Танда. Аргентинец получил передачу от Федора за пределами штрафной и мощно пробил.

Товарищеский матч. 7 февраля. Турция

«Карпаты» (Украина) – «Динамо Батуми» (Грузия) – 6:1

Голы: Краснопир (5, 49), Шах (23), Костенко (60, с пенальти, 80), Танда (85) – Джапаридзе (21).

Состав «Карпат»: Кемкин (Домчак, 81), Стецьков (Булеза, 75), Жан Педрозу (Костенко, 46), Бабогло (Киричок, 71), Сыч (Полегенько, 60), Альварес (Танда, 60), Мирошниченко (Клименко, 68), Чачуа (Федор, 46), Бруниньо (Подлепенец, 46), Шах (Резник, 75), Краснопир (Чабан, 60).

Стартовый состав «Динамо» (Батуми): Харатишвили, Лаквехелиани, Капианидзе, Кобахидзе, Меличенко, Фофана, Мильченко, Джапаридзе, Мара, Паулаускас, Блеса.