Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Амштеттен – 3:1. Дубль Климчука. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 07 февраля 2025, 12:57
136
0

Рух – Амштеттен – 3:1. Дубль Климчука. Видео голов и обзор матча

«Рух» и «Амштеттен» провели матч в необычном формате

07 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 07 февраля 2025, 12:57
136
0
Рух – Амштеттен – 3:1. Дубль Климчука. Видео голов и обзор матча
ФК Рух. Юрий Климчук

«Рух» сыграл шестой спарринг на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Амштеттен». Матч прошел в необычном формате – 4 тайма по 30 минут каждый.

На 12-й минуте Юрий Климчук выскочил из-за спин защитников, обыграл голкипера и открыл счет в матче. В середине второго тайма Карабин технично сыграл в штрафной и заработал пенальти, который на 45-й минуте реализовал Климчук.

Третий тайм активнее провели австрийцы и создали несколько опасных моментов, но свое мастерство продемонстрировал Святослав Ванивский, совершив несколько важных сейвов. В то время как четвертый тайм стартовал с плотного удара Евгения Пастуха – голкипер «Амштеттена» спас свою команду. Через мгновение уже Олег Горин головой замыкал подачу с углового, но не попал в ворота. Зато австрийцы забили гол благодаря красивому удару со штрафного в исполнении Йылмаза на 96-й минуте. Но уже на 110-й минуте «желто-черные» воспользовались ошибкой голкипера на выходе. Андрей Китела отдал передачу на Василия Рунича, который отправил мяч в сетку.

Товарищеский матч. 6 февраля. Чатеж, Словения.

«Рух» (Украина) – «Амштеттен» (Австрия) – 3:1

Голы: Климчук, 12, 45 (пенальти), Рунич, 110 – Йылмаз, 96

«Рух»: Ледвий (Ванивский, 61), Роман (Калинец, 91), Холод (Джурабаев, 91), Дидык (Фицык, 61), Слюбик (Пискун, 64), Ременяк (Китела, 61), Подгурский (Горин, 6 91), Рябов (Притула, 61 (Кирикович, 91)), Тлумак (Пастух, 61), Карабин (Рунич, 61), Климчук (Клайвер, 61 (Столярчук, 91)).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Оболонь проводит спарринг клубом Фастав Злин. Стартовые составы
Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Эребру – 2:1. Два гола Кожушко. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Юрий Климчук контрольные матчи УПЛ Рух Львов Василий Рунич Амштеттен видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
Футбол | 07 февраля 2025, 10:51 18
После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера

Артем Бондаренко может уехать в Турцию вслед за Сиканом и Зубковым?

Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2025, 07:48 13
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?

Наибольшее признание получила «Барселона» Гвардиолы

Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Футбол | 06.02.2025, 17:50
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07.02.2025, 08:51
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Футбол | 07.02.2025, 12:44
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 6
Футбол
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 7
Бокс
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем