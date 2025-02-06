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Товарищеские матчи
Рух Львов
06.02.2025 11:45 – 28 0 : 0
Амштеттен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 11:45 |
228
0

Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 11:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

06 февраля 2025, 11:45 |
228
0
Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Амштеттен».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 6 февраля в 11:45.

Формат поединка – 4 поединка нпо 30 минут.

Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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