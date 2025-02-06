Украина. Премьер лига06 февраля 2025, 11:45 |
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Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 11:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
06 февраля 2025, 11:45 |
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Амштеттен».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 6 февраля в 11:45.
Формат поединка – 4 поединка нпо 30 минут.
Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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