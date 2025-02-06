Необычный матч. Рух с дублем Климчука обыграл австрийцев

«Рух» провел шестой спарринг на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Амштеттен». Матч прошел в необычном формате – 4 тайма по 30 минут.

Уже в дебюте матча опасный удар Ярослава Карабина из пределов штрафной заблокировал защитник. А на 12-й минуте Юрий Климчук выскочил из-за спин защитников и обыграл голкипера, открыв счет в матче. В середине второго тайма Карабин технически сыграл в штрафной и заработал пенальти, который на 45-й минуте реализовал Климчук, оформив дубль.

Третий тайм активнее провели австрийцы и создали несколько опасных моментов, но свое мастерство продемонстрировал Святослав Ванивский, совершив несколько важных сейвов. В то время как четвертый тайм стартовал с плотного удара Евгения Пастуха – голкипер «Амштеттена» спас свою команду. Через мгновение уже Олег Горин головой замыкал подачу с углового, но не попал в ворота. Зато австрийцы забили гол благодаря красивому удару со штрафного в исполнении Йылмаза на 96-й минуте. Но уже на 110-й минуте «желто-черные» воспользовались ошибкой голкипера на выходе. Андрей Китела отдал передачу на Василия Рунича, который отправил мяч в сетку.

Товарищеский матч. 6 февраля. Чатеж, Словения

«Рух» (Украина) – «Амштеттен» (Австрия) – 3:1

Голы: Климчук, 12, 45 (пенальти), Рунич, 110 – Йылмаз, 96

«Рух»: Ледвий (Ванивский, 61), Роман (Калинец, 91), Холод (Джурабаев, 91), Дидык (Фицык, 61), Слюбик (Пискун, 64), Ременяк (Китела, 61), Подгурский (Горин, 6 91), Рябов (Притула, 61 (Кирикович, 91)), Тлумак (Пастух, 61), Карабин (Рунич, 61), Климчук (Клайвер, 61 (Столярчук, 91)).