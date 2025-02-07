Вирджил ван Дейк: «Горжусь быть капитаном Ливерпуля»

33-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Я горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды. Такие моменты особенные, и все с нетерпением ждут финала. Для нас сейчас каждая игра важна, но поверьте, когда наступит время финального поединка – мы будем готовы.

На «Уэмбли» будет непросто, но сейчас сосредотачиваемся на следующем матче.

Сегодня каждый внес свой вклад в забитые мячи. То, как мы сегодня играли и забивали, было очень важно и красиво. Против «Ньюкасла» нам нужно будет действовать с такой же интенсивностью», – отметил ван Дейк.

«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:0.