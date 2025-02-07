Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Ливерпуль » сильная команда, они в великолепной форме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Тяжелый вечер, ощутимое разочарование. Мы так и не смогли войти в игру с первых минут, не играли так, как умеем, ни с мячом, ни без него. Позволили сопернику быстро найти свой ритм и взять игру под контроль.

Я чувствовал, что мы недостаточно работали на поле, нам не хватало агрессии. Мы отдали «Ливерпулю» слишком много пространства. Мы были далеко от необходимого уровня. «Ливерпуль» - сильная команда, сейчас они в отличной форме, и для нас это был серьезный вызов. Хотелось сыграть лучше.

В последнее время нам не везет с травмами. У Ришарлисона подозрение на повреждение икроножной мышцы, поэтому еще один игрок пополнил лазарет. Теперь готовимся к матчу с «Астон Виллой», ведь хотим остаться в борьбе за места в верхней части турнирной таблицы. Уверен, что ребята будут мотивированы после сегодняшнего матча», – отметил Постекоглу.

«Ливерпуль» одержал разгромную победу в ответном матче Кубка английской лиги над «Тоттенхэмом» (4:0).