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Кубок Бельгии
Антверпен
06.02.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Андерлехт Проходит дальше
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Бельгия
07 февраля 2025, 01:05 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:16
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Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка

Андерлехт по сумме двух игр победил Антверпен и в финале сыграет с Брюгге

07 февраля 2025, 01:05 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:16
41
1
Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Бельгии между командами «Антверпен» и «Андерлехт».

Имея гандикап в один мяч после первой игры (1:0), гости завершили матч вничью (2:2).

Команды обменялись голами в каждом из таймов, и в итоге «Андерлехт» вышел в финал.

Решающий гол для «Андерлехта» забил Леандер Дендонкер на 90+1 минуте.

Днем ранее в финал вышел клуб Брюгге сохранил гандикап над Генком в один мяч (2:1 дома, 1:1 в гостях).

В финале Кубка Бельгии 1 мая в Брюсселе сыграют «Брюгге» и «Андерлехт».

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 6 февраля

Антверпен – Андерлехт – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Денис Одои, 26, Джирано Керк, 85 – Яри Версхарен, 32, Леандер Дендонкер, 90+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Андерлехт).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Гирано Керк (Антверпен).
36’
Деннис Одои (Антверпен) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Яри Версхарен (Андерлехт).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Одои (Антверпен).
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Кубок Бельгии по футболу Андерлехт Антверпен Брюгге
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Дуже драматичне закінчення. І який розпач вболівальників на стадіоні. Вже готувались святкувати, а тут...
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