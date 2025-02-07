Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка

Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Бельгии между командами «Антверпен» и «Андерлехт».

Имея гандикап в один мяч после первой игры (1:0), гости завершили матч вничью (2:2).

Команды обменялись голами в каждом из таймов, и в итоге «Андерлехт» вышел в финал.

Решающий гол для «Андерлехта» забил Леандер Дендонкер на 90+1 минуте.

Днем ранее в финал вышел клуб Брюгге сохранил гандикап над Генком в один мяч (2:1 дома, 1:1 в гостях).

В финале Кубка Бельгии 1 мая в Брюсселе сыграют «Брюгге» и «Андерлехт».

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 6 февраля

Антверпен – Андерлехт – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Денис Одои, 26, Джирано Керк, 85 – Яри Версхарен, 32, Леандер Дендонкер, 90+1