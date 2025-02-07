Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка
Андерлехт по сумме двух игр победил Антверпен и в финале сыграет с Брюгге
Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Бельгии между командами «Антверпен» и «Андерлехт».
Имея гандикап в один мяч после первой игры (1:0), гости завершили матч вничью (2:2).
Команды обменялись голами в каждом из таймов, и в итоге «Андерлехт» вышел в финал.
Решающий гол для «Андерлехта» забил Леандер Дендонкер на 90+1 минуте.
Днем ранее в финал вышел клуб Брюгге сохранил гандикап над Генком в один мяч (2:1 дома, 1:1 в гостях).
В финале Кубка Бельгии 1 мая в Брюсселе сыграют «Брюгге» и «Андерлехт».
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Ответный матч, 6 февраля
Антверпен – Андерлехт – 2:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Денис Одои, 26, Джирано Керк, 85 – Яри Версхарен, 32, Леандер Дендонкер, 90+1
Direction Heysel. 💜🏆 #ANTAND #CrokyCup pic.twitter.com/3PNKZsC6k8— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 6, 2025
Le Sporting en finale. 💜🏆 #CrokyCup pic.twitter.com/FEh1lhdP5y— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 6, 2025
La magie de la coupe. 🟣⚪️ #CrokyCup pic.twitter.com/xkgBzPhI5U— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 6, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Красюк поделился мнением о поединке с Мозесом Итаумой
Португалец выделил «Реал» Мадрид