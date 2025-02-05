Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч Кубка Бельгии

В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Бельгии «Антверпен» – «Андерлехт». Хозяев устроит только победа.

Антверпен

На пути к полуфиналу Кубка Бельгии «Антверпен» прошел «Дейнзе», «Кортрейк» и «Роял Юнион». В чемпионате страны у команды продолжается беспроигрышная серия. Из пяти последних матчей «Антверпен» выиграл два и три завершил вничью. В предыдущем туре команда дома выиграла у «Брюгге» (2:1). У подопечных Йонаса Де Река 40 очков в 24 матчах и четвертое место в турнирной таблице.

Андерлехт

В чемпионате Бельгии «Андерлехт» отстает от своего соперника по кубковому полуфиналу на одно очко. В турнирной таблице «пурпурно-белые» идут на пятой позиции. В предыдущем туре «Андерлехт» со счетом 0:1 уступил «Генку», который занимает первое место. В Кубке Бельгии «Андерлехт» прошел «Тюбиз», «Вестерло» и «Беерсхот».

Личные встречи

Первый полуфинал «Андерлехт» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Дегрифа. «Пурпурно-белые» выиграли три из четырех последних очных поединков при единственном поражении.

«Антверпен» – «Андерлехт»: ключевая статистика и тренды

«Антверпен» в среднем забивает 1,75 гола и пропускает 1,08 гола за матч. У «Андерлехта» эти показатели составляют 1,75 гола и 0,96 гола за матч соответственно.

«Антверпен» (возможный состав): Ламменс, Ридевалд, Алдервейрелд, ван ден Босх, Деман, Думбия, Одои, Корбани, Керк, Янссен, Шери.

«Андерлехт» (возможный состав): Косеманс, Симич, Дендонкер, Адриэлсон, Маамар, Версхарен, Ритс, Сарделла, Эдози, Дегриф, Васкес.

Прогноз

Учитывая среднюю результативность матчей с участием «Антверпена» и «Андерлехта», возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,64).